Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dämmmaterialien von Baustelle entwendet

Sondershausen (ots)

Am vergangenen Wochenende entwendeten Diebe in Sondershausen von einer Baustelle in der Borntalstraße etliche Pakete Dämmung im Wert von mehreren hundert Euro. Der oder die Täter schlugen zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, zu. Außerdem wurde versucht, ein Baucontainer gewaltsam zu öffnen, wobei die Unbekannten jedoch scheiterten.

Wer etwas beobachtet hat, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0234406

