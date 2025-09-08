Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Firma
Leinefelde (ots)
Bereits am vergangenen Freitag war eine Firma im Gewerbepark Süd im Visier von Einbrechern. Gegen 20.40 Uhr verschafften sich mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt auf das Firmengelände. Die Täter verließen die Firma ohne Beutegut. Sie verursachten jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls und bittet unter der Tel. 0361/574367100 um Zeugenhinweise.
Aktenzeichen: 0234542
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell