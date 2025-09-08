PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Firma

Leinefelde (ots)

Bereits am vergangenen Freitag war eine Firma im Gewerbepark Süd im Visier von Einbrechern. Gegen 20.40 Uhr verschafften sich mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt auf das Firmengelände. Die Täter verließen die Firma ohne Beutegut. Sie verursachten jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls und bittet unter der Tel. 0361/574367100 um Zeugenhinweise.

Aktenzeichen: 0234542

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 08.09.2025 – 14:50

    LPI-NDH: Kollision im Begegnungsverkehr - Straße voll gesperrt

    Großmehlra (ots) - Am Montagvormittag befuhr ein Autofahrer die Straße von Großmehlra kommend in Richtung Schlotheim, als er im Bereich einer Kurve aus bisher noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde bei dem Unfall verletzt und im Krankenhaus behandelt. Die Straße war von ca. 11.15 Uhr ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:49

    LPI-NDH: Radfahrer stürzt bei Gefahrenbremsung

    Mühlhausen (ots) - Am Montag, gegen 11.25 Uhr, war ein Radfahrer auf dem Radweg der Marcel-Verfaillie-Allee unterwegs. Als ein Pkw aus einer Grundstückseinfahrt fuhr, leitete der vorfahrtsberechtigte Radfahrer eine Gefahrenbremsung ein, um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht, jedoch stürzte der Radfahrer durch die Bremsung und zog sich Verletzungen zu. Er kam zur Behandlung in ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:47

    LPI-NDH: Dämmmaterialien von Baustelle entwendet

    Sondershausen (ots) - Am vergangenen Wochenende entwendeten Diebe in Sondershausen von einer Baustelle in der Borntalstraße etliche Pakete Dämmung im Wert von mehreren hundert Euro. Der oder die Täter schlugen zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, zu. Außerdem wurde versucht, ein Baucontainer gewaltsam zu öffnen, wobei die Unbekannten jedoch scheiterten. Wer etwas beobachtet hat, das mit der Tat in ...

    mehr
