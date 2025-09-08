LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Firma

Mühlhausen (ots) - Am Montag, gegen 11.25 Uhr, war ein Radfahrer auf dem Radweg der Marcel-Verfaillie-Allee unterwegs. Als ein Pkw aus einer Grundstückseinfahrt fuhr, leitete der vorfahrtsberechtigte Radfahrer eine Gefahrenbremsung ein, um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht, jedoch stürzte der Radfahrer durch die Bremsung und zog sich Verletzungen zu. Er kam zur Behandlung in ...

