Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Gegen Montagnachmittag 15:00 Uhr ereignete sich in Heilbad Heiligensatd, Brüsseler Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 75-jährigen Fußgängerin. Der 78-jährige Opel-Fahrer befuhr in Schrittgeschwindigkeit den Parkplatz des ALDI-Marktes, um diesen zu verlassen. Hierbei übersah dieser die querende Fußgängerin und erfasste diese. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin und verletzte sich im Kopf- und Armbereich. Zu weiteren medizinischen Behandlung wurde die Fußgängerin ins nahegelegene Eichsfeld-Kliniukm verbacht. Am Pkw Opel entstand augenscheinlich kein Sachschaden.
