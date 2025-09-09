PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Gegen Montagnachmittag 15:00 Uhr ereignete sich in Heilbad Heiligensatd, Brüsseler Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 75-jährigen Fußgängerin. Der 78-jährige Opel-Fahrer befuhr in Schrittgeschwindigkeit den Parkplatz des ALDI-Marktes, um diesen zu verlassen. Hierbei übersah dieser die querende Fußgängerin und erfasste diese. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin und verletzte sich im Kopf- und Armbereich. Zu weiteren medizinischen Behandlung wurde die Fußgängerin ins nahegelegene Eichsfeld-Kliniukm verbacht. Am Pkw Opel entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 07:48

    LPI-NDH: Berauscht auf dem E-Scooter

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Ein 42-jähriger E-Scooterfahrer wurde am gestrigen Abend gegen 22:00 Uhr in der Wilhelmstraße in Heilbad Heiligenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugführer wird sich nun wegen Fahren unter berauschenden Mitteln ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:51

    LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Firma

    Leinefelde (ots) - Bereits am vergangenen Freitag war eine Firma im Gewerbepark Süd im Visier von Einbrechern. Gegen 20.40 Uhr verschafften sich mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt auf das Firmengelände. Die Täter verließen die Firma ohne Beutegut. Sie verursachten jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls und bittet unter der Tel. ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:50

    LPI-NDH: Kollision im Begegnungsverkehr - Straße voll gesperrt

    Großmehlra (ots) - Am Montagvormittag befuhr ein Autofahrer die Straße von Großmehlra kommend in Richtung Schlotheim, als er im Bereich einer Kurve aus bisher noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde bei dem Unfall verletzt und im Krankenhaus behandelt. Die Straße war von ca. 11.15 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren