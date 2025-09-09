Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Diebstahl Kennzeichen
Bad Frankenhausen (ots)
Durch Unbekannte wurde in der Zeit vom Freitagnachmittag bis zum Montagmorgen das hintere Kennzeichen eines Renault-Transporters entwendet. Das Fahrzeug war im Seegaer Weg in Bad Frankenhausen abgestellt.
