PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl Kennzeichen

Bad Frankenhausen (ots)

Durch Unbekannte wurde in der Zeit vom Freitagnachmittag bis zum Montagmorgen das hintere Kennzeichen eines Renault-Transporters entwendet. Das Fahrzeug war im Seegaer Weg in Bad Frankenhausen abgestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 07:58

    LPI-NDH: Nächtliche Verfolgungsfahrt mit E-Bike

    Mühlhausen/ Thüringen (ots) - Zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei kam es am 09.09.2025 gegen 01:15 Uhr im Stadtgebiet von Mühlhausen. Dabei lieferte sich der 34-jährige Mann, mit seinem E-Bike und ohne Licht ein Rennen von der Ammerschen Landstraße bis zum Alten Blobach. Hier verloren die Beamten kurzzeitig den Sichtkontakt zum Fahrer, konnten ihn aber bei der Einhornapotheke im Bereich der Feldstraße wieder ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 07:56

    LPI-NDH: Verletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Gegen Montagnachmittag 15:00 Uhr ereignete sich in Heilbad Heiligensatd, Brüsseler Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 75-jährigen Fußgängerin. Der 78-jährige Opel-Fahrer befuhr in Schrittgeschwindigkeit den Parkplatz des ALDI-Marktes, um diesen zu verlassen. Hierbei übersah dieser die querende Fußgängerin und erfasste diese. Durch den Zusammenstoß stürzte die ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 07:48

    LPI-NDH: Berauscht auf dem E-Scooter

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Ein 42-jähriger E-Scooterfahrer wurde am gestrigen Abend gegen 22:00 Uhr in der Wilhelmstraße in Heilbad Heiligenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugführer wird sich nun wegen Fahren unter berauschenden Mitteln ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren