Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Öffentliche Toilette beschmiert
Sondershausen (ots)
In der Zeit vom Freitag zum Montag beschmierten Unbekannte den Innenraum der öffentlichen Herrentoilette am Sondershäuser Markt. Die Wände, Türen, Fliesen und Einrichtungsgegenstände wurden mit schwarzer Sprühfarbe und Faserstiften verunstaltet. Über den entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden.
