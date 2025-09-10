Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kollision im Kreuzungsbereich
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Zu einer Straßenvollsperrung kam es am Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall in Heiligenstadt. Kurz nach 20 Uhr befuhr eine 60-jährige Autofahrerin die Straße Kasseler Tor in Richtung des Holzweges. Als sie nach links in die Petristraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten entgegenkommenden Pkw eines 55-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell