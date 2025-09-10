Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision im Kreuzungsbereich

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zu einer Straßenvollsperrung kam es am Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall in Heiligenstadt. Kurz nach 20 Uhr befuhr eine 60-jährige Autofahrerin die Straße Kasseler Tor in Richtung des Holzweges. Als sie nach links in die Petristraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten entgegenkommenden Pkw eines 55-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell