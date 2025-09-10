PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision im Kreuzungsbereich

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zu einer Straßenvollsperrung kam es am Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall in Heiligenstadt. Kurz nach 20 Uhr befuhr eine 60-jährige Autofahrerin die Straße Kasseler Tor in Richtung des Holzweges. Als sie nach links in die Petristraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten entgegenkommenden Pkw eines 55-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 10.09.2025 – 07:22

    LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Unterstand für Einkaufswagen

    Mühlhausen (ots) - Das Einkaufswagenhäuschen eines Supermarktes in der Eisenacher Straße fiel am Dienstagabend bislang unbekannten Vandalen zum Opfer. Der oder die Täter beschädigten gegen 20 Uhr das Plexiglas des Unterstandes. Anschließend flüchtete der oder die Täter unerkannt. Wer Angaben zu Tat oder Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden. ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 07:21

    LPI-NDH: Motorsense aus Schuppen gestohlen

    Nordhausen (ots) - In Krimderode im Mittelbergweg verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 19.30 Uhr, in einer Gartenanlage gewaltsam Zutritt in das Innere eines Schuppens. Darin öffnet der oder die Täter mehrere Schränke gewaltsam und entwendeten schließlich eine Motorsense des Herstellers Stihl im Wert von mehreren hundert Euro. Außerdem verursachten der oder die Täter ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 07:20

    LPI-NDH: Kennzeichen entwendet

    Bad Frankenhausen (ots) - Auf die hintere Kennzeichentafel eines Pkw hatten es Diebe in Bad Frankenhausen abgesehen. Das Auto war zur Tatzeit, am Dienstag zwischen 16 Uhr und 16.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Seehäuser Straße abgestellt. Wer für den Diebstahl der Kennzeichentafel verantwortlich ist, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet mögliche Zeugen unter der Tel. 0361/574365100 um ...

    mehr
