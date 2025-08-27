PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand eines Terrassendachs in Klosterhardt

Oberhausen (ots)

Am späten Dienstagabend wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem gemeldeten Brand im Stadtteil Oberhausen-Klosterhardt alarmiert. Beim Eintreffen an einer Doppelhaushälfte stellten die Einsatzkräfte fest, dass im rückwärtigen Bereich ein Terrassendach in Flammen stand.

Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Dachbereich des Gebäudes verhindert werden. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung vor. Anschließend wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt, um letzte Glutnester abzulöschen.

Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte rund anderthalb Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand, die Bewohner konnten anschließend in ihrem Haus verbleiben.

Zur Ursache des Feuers gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Oberhausen
Telefon: 0208 8585-1
E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

