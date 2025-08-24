Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Die Feuerwehr Oberhausen wurde am Samstag den 23.08.2025 zu zwei nahezu zeitgleichen Einsätzen alarmiert.

Verkehrsunfall auf der Concordiastraße.

Gegen 23:10 Uhr kam es in Höhe des Bero Centers zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw prallte aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen Ampelmast. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Sie konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurden nach rettungsdienstlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst.

Gasflaschenexplosion beim Grillen auf der Lönsstraße.

Fast zeitgleich wurden weitere Einsatzkräfte zur Lönsstraße alarmiert. Dort war es beim Grillen im Garten zu einer Explosion einer Gasflasche gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Anwohner die offenen Flammen bereits mit einem Feuerlöscher eingedämmt. Das Feuer drohte zuvor auf eine angrenzende Gartenlaube überzugreifen. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich vorsorglich mit einer Wärmebildkamera und löschten kleinere Glutnester mit einem C-Strahlrohr ab. Eine Person erlitt leichte Brandverletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch das schnelle Eingreifen von Anwohnern und Feuerwehr konnten größere Schäden verhindert werden. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Königshardt sowie des Rettungsdienstes.

