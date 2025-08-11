Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand in Entsorgungsbetrieb - Feuerwehr Oberhausen mehrere Stunden im Einsatz

Oberhausen (ots)

Am heutigen Montag, 11. August 2025, löste um 15:43 Uhr die automatische Brandmeldeanlage eines Entsorgungsbetriebs im Stadtteil Lirich Nord aus. Unverzüglich rückte der Löschzug der Feuerwache 1 zur Einsatzstelle aus.

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung aus einem Müllbunker des Betriebsgeländes feststellbar. Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz nahmen umgehend die Brandbekämpfung im Inneren vor. Die umfangreichen Lösch- und Nachlöscharbeiten zogen sich bis etwa 20:00 Uhr hin.

Da eine Geruchsbelästigung in den angrenzenden Wohngebieten nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Bevölkerung vorsorglich gewarnt.

Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte den Einsatz sowohl an der Einsatzstelle als auch durch die Besetzung der zwischenzeitlich verwaisten Feuerwache.

Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

