Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahmen nach Drogenkurier-Fahrt

Iserlohn/ Menden (ots)

Die Polizei hat heute in Iserlohn und Menden zwei Männer wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Drogen festgenommen.

Gegen Mittag stoppte die Polizei an der Seilerseestraße in Iserlohn einen mutmaßlichen Drogenkurier. Zur Sicherstellung des Pkw wurde eine Spur der Seilerseestraße für eine kurze Zeit gesperrt. Der 28-jährige Fahrer war auf dem Weg nach Menden. Im Anschluss folgten Hausdurchsuchungen an seiner Wohnanschrift sowie bei dem mutmaßlichen Empfänger, einem 34-jährigen Mendener, am Bräukerweg. Beide Tatverdächtigen ließen sich ohne Widerstand festnehmen. Die Polizei stellte mehrere Kilo Drogen sicher.

Die Ermittlungen stehen in keinerlei Zusammenhang zu dem Tötungsdelikt am Freitag in Menden. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

