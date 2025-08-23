PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 1. Fortschreibung der gemeinsamen Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Hagen nach Schussabgaben in Menden - Öffentlichkeitsfahndung nach 40-jährigem Tatverdächtigen Kenan Mehovic

Menden (ots)

Am Freitagnachmittag (22.08.2025) wurden in Menden ein 45-jähriger Mann durch Schussabgaben tödlich und ein 49-jähriger Mann schwer verletzt. (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6102493) Der Täter flüchtete vom Tatort und konnte bislang trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht ergriffen werden. Tatverdächtig ist der 40-jährige Kenan Mehovic. Zur Veröffentlichung eines Fotos des Mannes liegt inzwischen ein Gerichtsbeschluss vor. Die Kripo fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Kenan Mehovic machen? Wählen Sie beim Erblicken des Gesuchten umgehend den Notruf der Polizei. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Mann bewaffnet ist. (sen)

Zum Foto des Tatverdächtigen gelangen Sie über den folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/178294

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 13:37

    POL-MK: Verdacht: Fahrten unter Drogeneinfluss

    Iserlohn (ots) - Einem Polizeibeamten im Zivilfahrzeug fiel am Mittwochmittag auf der Hembergstraße ein Fahrzeug auf, dessen Fahrerin rücksichtlos und trotz durchgezogener Linie überholte und dabei auch keine Rücksicht auf Tempolimits nahm. Er stoppte den Wagen. Die Frau zeigte deutliche Zeichen auf Drogenkonsum. Ein Vortest fiel positiv aus. Um den Verdacht zu überprüfen, brachte sie ein Streifenwagen zur Wache. ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 11:05

    POL-MK: E-Mail-Fach "gehackt"

    Meinerzhagen (ots) - Wer Zugang zu fremden E-Mail-Postfächern bekommt, der kann hohe Schäden anrichten. Die Polizei nimmt den Fall einer 31-jährigen Meinerzhagenerin zum Anlass, vor schwachen Passwörtern zu warnen. Die Frau meldete sich am Donnerstag bei der Polizei in Meinerzhagen und berichtete, dass sie scheinbar "gehackt" worden sei. Am Montagabend wurde das Passwort ihres E-Mail-Postfaches geändert. Anschließend versuchte der Täter, auf ihren Namen diverse Waren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren