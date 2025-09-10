Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Zeuge vereitelt Diebestour
Mühlhausen (ots)
Am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter widerrechtlich Zutritt auf das Gelände einer Autoverwertung in der Sondershäuser Landstraße in Görmar. Dort machte sich der Eindringlich an einem Fahrzeug zu schaffen, als ein Zeuge auf die Tat aufmerksam wurde. Hierdurch unterbrach der Unbekannte sein weiteres Vorhaben und flüchtete schließlich ohne Diebesgut. Der Unbekannte konnte nicht mehr festgestellt werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell