PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin bei Kollision verletzt

Mühlhausen (ots)

Eine 16-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen leicht verletzt worden. Gegen 7.40 Uhr war es in der Wagenstädter Straße im Bereich eines Kreisverkehrs zur Kollision mit dem Pkw eines 42-Jährigen gekommen. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 07:25

    LPI-NDH: Alkoholisierter Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

    Nordhausen (ots) - Die Beamten des Nordhäuser Inspektionsdienstes kontrollierten am Dienstag, gegen 21.40 Uhr, in der Leimbacher Straße einen Fahrradfahrer. Es stellte sich heraus, dass der 24-Jährige erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Zur Beweissicherung wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizisten untersagten dem ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 07:24

    LPI-NDH: Zeuge vereitelt Diebestour

    Mühlhausen (ots) - Am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter widerrechtlich Zutritt auf das Gelände einer Autoverwertung in der Sondershäuser Landstraße in Görmar. Dort machte sich der Eindringlich an einem Fahrzeug zu schaffen, als ein Zeuge auf die Tat aufmerksam wurde. Hierdurch unterbrach der Unbekannte sein weiteres Vorhaben und flüchtete schließlich ohne Diebesgut. Der ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 07:23

    LPI-NDH: Kollision im Kreuzungsbereich

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Zu einer Straßenvollsperrung kam es am Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall in Heiligenstadt. Kurz nach 20 Uhr befuhr eine 60-jährige Autofahrerin die Straße Kasseler Tor in Richtung des Holzweges. Als sie nach links in die Petristraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten entgegenkommenden Pkw eines 55-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren