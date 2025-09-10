Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrerin bei Kollision verletzt
Mühlhausen (ots)
Eine 16-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen leicht verletzt worden. Gegen 7.40 Uhr war es in der Wagenstädter Straße im Bereich eines Kreisverkehrs zur Kollision mit dem Pkw eines 42-Jährigen gekommen. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell