LPI-NDH: Radfahrerin bei Kollision verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Zu einer Straßenvollsperrung kam es am Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall in Heiligenstadt. Kurz nach 20 Uhr befuhr eine 60-jährige Autofahrerin die Straße Kasseler Tor in Richtung des Holzweges. Als sie nach links in die Petristraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten entgegenkommenden Pkw eines 55-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls ...

