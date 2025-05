Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: 14-Jähriger von drei Unbekannten verprügelt

Röthenbach a.d. Pegnitz (ots)

Drei Unbekannte haben am Freitag (9. Mai) einen Jugendlichen am Haltepunkt Röthenbach-Steinberg zusammengeschlagen. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg wurde von dem Polizeipräsidium Mittelfranken gegen 12:40 Uhr darüber informiert, dass es am Haltepunkt Röthenbach-Steinberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Dabei soll ein 14-Jähriger von drei Unbekannten geschlagen worden sein.

Nach ersten Ermittlungen packte am Bahnsteig ein unbekannter Täter den syrischen Jugendlichen am Kopf und stieß ihn mit dem Knie ins Gesicht. Daraufhin ging der 14-Jährige zu Boden. Der Unbekannte und zwei weitere unbekannte Täter traten daraufhin gemeinschaftlich mit den Füßen nach dem 14-Jährigen. Nachdem die Täter bemerkten, dass Zeugen die Polizei riefen entfernten sie sich fluchtartig. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der Junge erlitt bei dem Angriff leichte Schürfwunden im Gesicht.

Zur Rekonstruktion des Tatablaufs, bittet die Bundespolizei Nürnberg darum, die Zeugen, welche die Polizei riefen, sich zu melden. Ebenso werden Reisende gebeten, welche sich am 9. Mai, gegen 12:40 Uhr am Halt in Röthenbach-Steinberg befunden haben, Kontakt mit der Nürnberger Bundespolizei, unter der Telefonnummer 0911 205551-0 oder über die E-Mail-Adresse bpoli.nuernberg@polizei.bund.de aufzunehmen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell