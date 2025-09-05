POL-PDLU: Ladendieb kommt in Haft
Dannstadt-Schauernheim (ots)
Am Donnerstagnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Riedstraße zu einem Ladendiebstahl. Vor Ort konnte der 36-jährige Täter angetroffen werden, der zuvor Lebensmittel im Wert von circa 21 Euro entwendet hatte. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen den 36-jährigen ein Haftbefehl besteht. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Zudem erwartet ihn nun noch ein Verfahren wegen Diebstahl.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell