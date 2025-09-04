Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Folgenschwerer Wildunfall

Böhl-Iggelheim (ots)

Zu einem folgenschweren Wildunfall ist es am frühen Mittwochenmorgen auf der L 528 zwischen Böhl-Iggelheim und Speyer gekommen. Ein 47-jähriger Autofahrer aus Böhl-Iggelheim kollidierte gegen 06:15 Uhr mit einem Wildschwein. Beim Versuch, dem Wildschwein auszuweichen, kam dieser mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierdurch wurden der 47-jährige sowie dessen 48-jähriger Beifahrer leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Das Wildschwein verendete vor Ort.

