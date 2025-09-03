Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Am 02.09.2025, gegen 13:10 Uhr, kam es in der Flomersheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Fahrerin befuhr den Westring in Richtung Flomersheimer Straße. Die Fahrerin bog sodann nach links in die Flomersheimer Straße ab. Die Fahrbahn ist dort durch eine Verkehrsinsel geteilt. Die Frau bog so ab, dass sie mit ihrem PKW in der Gegenfahrbahn stand. Anschließend fuhr die Fahrerin über die Verkehrsinsel auf die für sie richtige Fahrbahn. Jedoch fuhr sie im Anschluss auf einen Radweg und über einen Fußgängerüberweg. Bei der Fahrt beschädigte sie den Bordstein der Verkehrsinsel und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

