POL-COE: Havixbeck, Schützenstraße, Herkentrup/Übung für den Ernstfall: Polizei trainiert fiktive Geiselnahme

Coesfeld (ots)

In Havixbeck haben am Mittwoch (27.08.) Einsatzkräfte der Polizei für den Ernstfall geübt. Ab etwa 9 Uhr galt es, eine fiktive Geiselnahme zu bewältigen. Der "Tatort" lag im Bereich des Ortsausgangs in Richtung Hohenholte. Polizeibeamte aus Münster stellten für die Coesfelder Kollegen ein möglichst realistisches Szenario dar, bei dem sowohl der Einsatz vor Ort, aber auch sämtliche Abläufe im Hintergrund trainiert werden konnten.

Vergleichbare Übungen finden immer wieder statt, um die Einsatzfähigkeit der Polizei auf einem hohen Niveau zu gewährleisten. Am Ende wurde der "Täter" festgenommen und die eingesetzten Kräfte sowie die Übungsleitung waren sich einig: Die Übung war ein voller Erfolg. Die Polizei Coesfeld hat sich für umfangreiche Einsatzszenarien gerüstet gezeigt und die trainierenden Kolleginnen und Kollegen können viele wertvolle Erfahrungen mit in ihren täglichen Dienst nehmen. Die Schützenstraße war in Höhe des Ortsausgangs Hohenholte bis etwa 11 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

