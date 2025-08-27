PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Disselhook/ Motorradfahrer kollidiert mit Baum

Coesfeld (ots)

Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden ist am Mittwoch (27.08.25) mit einem Baum an der Straße Disselhook kollidiert. Gegen 11.15 Uhr kam dieser aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet dort an den Bordstein und kollidierte im Anschluss mit einem Baum. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Mann in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Ascheberg gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

