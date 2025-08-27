POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Unterstraße/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Fahrer hat am Dienstag (26.08.25) den Standfuß einer Schranke am Bahnübergang Friedhofsallee beschädigt. Gegen 14.20 Uhr war das. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Klein-Lkw handeln, der ein mobiles Toilettenhäuschen auf seiner Ladefläche transportierte. Auf dem Fahrzeug ist farbige Aufschrift aufgebracht. Der Verursacher fuhr weiter. Die Schrankenfunktion war nicht ...

mehr