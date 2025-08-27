POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Unterstraße/ Auto aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben an der Unterstraße in Südkirchen die Scheibe der Beifahrertür eines Autos eingeschlagen. Sie entwendeten Bargeld. Passiert ist das gegen 6.15 Uhr am Mittwoch (27.08.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell