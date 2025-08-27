POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Holtweg/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden ist am Mittwoch (27.08.25) mit einem Baum an der Straße Disselhook kollidiert. Gegen 11.15 Uhr kam dieser aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet dort an den Bordstein und kollidierte im Anschluss mit einem Baum. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Mann in ...

mehr