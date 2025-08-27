PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Holtweg/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Wie an der Unterstraße haben Unbekannte die Scheibe eines Autos am Holtweg in Südkirchen eingeschlagen (ots: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6105043). Die Tatzeit liegt zwischen 21.30 Uhr am Dienstag (26.08.25) und 7.30 Uhr am Mittwoch (27.08.25). Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit der anderen Tat und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

