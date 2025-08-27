POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Holtweg/ Auto aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Wie an der Unterstraße haben Unbekannte die Scheibe eines Autos am Holtweg in Südkirchen eingeschlagen (ots: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6105043). Die Tatzeit liegt zwischen 21.30 Uhr am Dienstag (26.08.25) und 7.30 Uhr am Mittwoch (27.08.25). Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit der anderen Tat und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
