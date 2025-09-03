Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannte lösen Feuerwehreinsatz an Schule aus

Mutterstadt (ots)

Am Dienstagabend (02.09.2025) gegen 20:00 Uhr wurde ein Brandmeldealarm an der Mandelgraben-Schule ausgelöst. Auslöser war nach derzeitigem Erkenntnisstand das Versprühen eines Feuerlöschers im Foyer der Schule. Gebrannt hat es nach Auskunft der Feuerwehr nicht. Zum Zeitpunkt des Alarms befanden sich mehrere Eltern sowie eine Lehrerin anlässlich eines Elternabends in der Schule. Diese beobachtete drei bis vier Jugendliche, welche sich im Bereich der Schule aufgehalten hatten. Ob die Jugendlichen verantwortlich für den Alarm waren, ist Umstand weiterer Ermittlungen. Diese wurden wie folgt beschrieben: - Dunkle Bekleidung - Einer der Personen hatte lockiges Haar - Einer der Personen hatte eine dunkle Hautfarbe Durch das Versprühen des Feuerlöschers war das gesamte Foyer mit weißem Schaum bedeckt. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln (wer wissentlich oder absichtlich die zur Verhütung von Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr dienenden Schutzvorrichtungen oder die zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr bestimmten Rettungsgeräte oder anderen Sachen beseitigt, verändert oder unbrauchbar macht) wurden eingeleitet. Wer Hinweise zu den drei Jugendlichen geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen.

