POL-PDLU: Alkoholisiert mit Fahrrad nach Hause gefahren

Böhl-Iggelheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (03.09.2025) gegen 00:18 Uhr am letzten Tag der Kerwe in Böhl stellte die Polizei einen auffällig fahrenden Fahrradfahrer in der Bahnhofstraße fest. Der 40-jährige Fahrradfahrer versuchte zunächst zu flüchten, konnte jedoch wenig später gestoppt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Ihm wurde schließlich eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

