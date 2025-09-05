PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Ladendieb schlägt zu

Mutterstadt (ots)

Am Donnerstagmittag wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Schlägerei in einem Einkaufscentrum in der Fohlenweide gemeldet. Dort angekommen wurde den Polizeibeamten geschildert, dass es zwischen einem 19-jährigen Ladendieb, einem weiteren 28-jährigen und dem 64-jährigen Ladendetektiven zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen war. Zuvor hatte der Detektiv den 19-jährigen dabei beobachtet, wie der Lebensmittel in seine Jackentasche gesteckt und nicht bezahlt hatte. Bei der anschließenden Ansprache sei es dann zu den körperlichen Übergriffen gekommen. Gegen den 19-jährigen wird nun wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

