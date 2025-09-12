Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Diebe haben es auf Katalysator abgesehen
Ammern (ots)
Bislang unbekannte Diebe entwendeten zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 1.50 Uhr, aus einem Pkw gewaltsam einen Katalysator. Das Auto war zur Tatzeit auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz Am Brühl abgestellt. Wer hat etwas bemerkt? Hat jemand beobachtet, wie sich im Bereich des Tatortes jemand an einem Fahrzeug zu schaffen machte? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.
Aktenzeichen: 0238564
