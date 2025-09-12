Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mit Brückengeländer kollidiert
Sondershausen (ots)
Eine Autofahrerin befuhr am Donnerstag, gegen 18 Uhr, die Erfurter Straße in Sondershausen. Als die 26-Jährige auf die Bundesstraße 4 auffahren wollte, kam sie mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückengeländer. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug und an dem Brückengeländer entstand ein Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell