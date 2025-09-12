PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Qualmentwicklung in Wohnung

Nordhausen (ots)

Polizei und Feuerwehr kamen am Donnerstagnachmittag in der Lönsstraße zum Einsatz, da aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Brandgeruch festgestellt worden war. Wie sich herausstellte, wurde durch einen versehentlich eingeschalteten Herd ein darauf befindliches Gerät einer Hitzeentwicklung ausgesetzt, wodurch es zu einer Qualmentwicklung kam. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 15:40

    LPI-NDH: Größerer Polizeieinsatz

    Roßleben (ots) - Seit Donnerstagmittag kam es in einer im Norden der Ortslage Roßleben gelegenen Wohnsiedlung im Kyffhäuserkreis zu einem umfangreichen Einsatz der Polizei. Aufgrund vorliegender Hinweise war eine mögliche Eigengefährdung eines Bewohners eines Mehrfamilienhauses nicht auszuschließen. Zur Verhinderung möglicher Gefahren für unbeteiligte Dritte erfolgte durch die Polizei die Sperrung der Zufahrtsstraßen zum Wohngebiet. In dem betroffenen Wohnhaus kam ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 14:06

    LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Kollision im Kreuzungsbereich

    Nordhausen (ots) - Am Freitag, den 29. August, gegen 15.50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Freiherr-vom-Stein-Straße/Bochumer Straße zur Kollision zweier Pkw. Eine Autofahrerin befuhr mit ihrem Opel die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Uferstraße. Der Autofahrer war mit einem Mitsubishi von der Bochumer Straße kommend in Richtung Oskar-Cohn-Straße unterwegs, als es zur Kollision mit dem Opel kam. Im Rahmen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren