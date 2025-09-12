Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Qualmentwicklung in Wohnung
Nordhausen (ots)
Polizei und Feuerwehr kamen am Donnerstagnachmittag in der Lönsstraße zum Einsatz, da aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Brandgeruch festgestellt worden war. Wie sich herausstellte, wurde durch einen versehentlich eingeschalteten Herd ein darauf befindliches Gerät einer Hitzeentwicklung ausgesetzt, wodurch es zu einer Qualmentwicklung kam. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell