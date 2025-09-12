Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Qualmentwicklung in Wohnung

Nordhausen (ots)

Polizei und Feuerwehr kamen am Donnerstagnachmittag in der Lönsstraße zum Einsatz, da aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Brandgeruch festgestellt worden war. Wie sich herausstellte, wurde durch einen versehentlich eingeschalteten Herd ein darauf befindliches Gerät einer Hitzeentwicklung ausgesetzt, wodurch es zu einer Qualmentwicklung kam. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

