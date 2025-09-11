PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Kollision im Kreuzungsbereich

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 29. August, gegen 15.50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Freiherr-vom-Stein-Straße/Bochumer Straße zur Kollision zweier Pkw. Eine Autofahrerin befuhr mit ihrem Opel die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Uferstraße. Der Autofahrer war mit einem Mitsubishi von der Bochumer Straße kommend in Richtung Oskar-Cohn-Straße unterwegs, als es zur Kollision mit dem Opel kam. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen soll nun geklärt werden, welcher der beiden Unfallbeteiligten an der Ampel ein grünes Lichtsignal hatte.

Die Polizei sucht daher nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Gibt es Zeugen zum Unfall, die Angaben über die Ampelschaltung machen können?

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0225728

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 14:01

    LPI-NDH: Fußgängerin bei Unfall verletzt

    Nordhausen (ots) - Ein Autofahrer war am Donnerstagvormittag auf der Ullrichstraße in Richtung Uferstraße unterwegs und beabsichtigte, nach rechts in diese Straße einzubiegen. Dabei erfasste der Fahrer eine Fußgängerin, welche die Ullrichstraße überquerte. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall verletzt. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls im ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 14:00

    LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

    Ringleben (ots) - Die Fahrerin eines Kleinkraftrades befuhr am Donnerstag, kurz vor 8 Uhr, die Landstraße 1172 aus Richtung Schönfeld in Fahrtrichtung Ringleben, als sie von einem derzeit noch unbekannten Autofahrer überholt wurde. Aufgrund von entgegenkommendem Verkehr konnte der unbekannte Pkw-Fahrer das Überholmanöver nicht vollenden. Die Simson-Fahrerin wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge von der Fahrbahn ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 13:59

    LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall verletzt

    Mühlhausen (ots) - Am Donnerstagmorgen befuhr ein Radfahrer den Kreisverkehr aus Richtung Pfortenstraße. Als eine Autofahrerin aus Richtung An der Burg in den Kreisverkehr einfuhr, kam es zur Kollision mit dem im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer. Der Radfahrer stürzte und kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren