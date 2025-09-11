Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Kollision im Kreuzungsbereich

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 29. August, gegen 15.50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Freiherr-vom-Stein-Straße/Bochumer Straße zur Kollision zweier Pkw. Eine Autofahrerin befuhr mit ihrem Opel die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Uferstraße. Der Autofahrer war mit einem Mitsubishi von der Bochumer Straße kommend in Richtung Oskar-Cohn-Straße unterwegs, als es zur Kollision mit dem Opel kam. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen soll nun geklärt werden, welcher der beiden Unfallbeteiligten an der Ampel ein grünes Lichtsignal hatte.

Die Polizei sucht daher nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Gibt es Zeugen zum Unfall, die Angaben über die Ampelschaltung machen können?

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0225728

