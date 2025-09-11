PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Nordhausen (ots)

Ein Autofahrer war am Donnerstagvormittag auf der Ullrichstraße in Richtung Uferstraße unterwegs und beabsichtigte, nach rechts in diese Straße einzubiegen. Dabei erfasste der Fahrer eine Fußgängerin, welche die Ullrichstraße überquerte. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall verletzt. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung des genauen Unfallherganges.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 14:00

    LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

    Ringleben (ots) - Die Fahrerin eines Kleinkraftrades befuhr am Donnerstag, kurz vor 8 Uhr, die Landstraße 1172 aus Richtung Schönfeld in Fahrtrichtung Ringleben, als sie von einem derzeit noch unbekannten Autofahrer überholt wurde. Aufgrund von entgegenkommendem Verkehr konnte der unbekannte Pkw-Fahrer das Überholmanöver nicht vollenden. Die Simson-Fahrerin wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge von der Fahrbahn ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 13:59

    LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall verletzt

    Mühlhausen (ots) - Am Donnerstagmorgen befuhr ein Radfahrer den Kreisverkehr aus Richtung Pfortenstraße. Als eine Autofahrerin aus Richtung An der Burg in den Kreisverkehr einfuhr, kam es zur Kollision mit dem im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer. Der Radfahrer stürzte und kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 09:43

    LPI-NDH: Katalysator entwendet

    Mühlhausen (ots) - Auf den Katalysator eines Pkw hatten es bislang unbekannte Täter in Mühlhausen abgesehen. Das Fahrzeug, aus dem der Katalysator gewaltsam entwendet wurde, war auf dem Gelände eines Autohandels in der Wendewehrstraß abgestellt. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch, gegen 0.30 Uhr. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 300 Euro. Der Beutewert beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu Tat oder Täterschaft ...

    mehr
