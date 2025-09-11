Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fußgängerin bei Unfall verletzt
Nordhausen (ots)
Ein Autofahrer war am Donnerstagvormittag auf der Ullrichstraße in Richtung Uferstraße unterwegs und beabsichtigte, nach rechts in diese Straße einzubiegen. Dabei erfasste der Fahrer eine Fußgängerin, welche die Ullrichstraße überquerte. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall verletzt. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung des genauen Unfallherganges.
