Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Katalysator entwendet

Mühlhausen (ots)

Auf den Katalysator eines Pkw hatten es bislang unbekannte Täter in Mühlhausen abgesehen. Das Fahrzeug, aus dem der Katalysator gewaltsam entwendet wurde, war auf dem Gelände eines Autohandels in der Wendewehrstraß abgestellt. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch, gegen 0.30 Uhr. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 300 Euro. Der Beutewert beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0237114

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell