LPI-NDH: Pferd verendet bei Verkehrsunfall

Leinefelde (ots) - Am Mittwochabend sind zwei Menschen, darunter ein Polizeibeamter, durch einen Hund verletzt worden. Gegen 20 Uhr sprachen die Polizeibeamten den Hundehalter auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße im Rahmen einer Einsatzmaßnahme an. Plötzlich griff der nicht angeleinte Hund einen Polizeibeamten an und fügte diesem eine Bissverletzung zu, wodurch der Polizist schwer verletzt wurde. Er musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus ...

mehr