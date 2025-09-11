Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pferd verendet bei Verkehrsunfall
Heyerode (ots)
Ein Autofahrer befuhr am Donnerstag, gegen 5 Uhr, die Landstraße 2104 aus Richtung Heyerode in Richtung Oberdorla, als sich plötzlich mehrere Pferde auf der Fahrbahn befanden. Der Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Eines der Pferde erlag seinen schweren Verletzungen am Unfallort. Ein weiteres Pferd wurde durch den Unfall verletzt. Die Landstraße war bis ca. 6.50 Uhr voll gesperrt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
