Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Durch Hundebiss verletzt

Leinefelde (ots)

Am Mittwochabend sind zwei Menschen, darunter ein Polizeibeamter, durch einen Hund verletzt worden.

Gegen 20 Uhr sprachen die Polizeibeamten den Hundehalter auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße im Rahmen einer Einsatzmaßnahme an. Plötzlich griff der nicht angeleinte Hund einen Polizeibeamten an und fügte diesem eine Bissverletzung zu, wodurch der Polizist schwer verletzt wurde. Er musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer Mann wurde ebenfalls durch den Hund leicht verletzt. Der Hundehalter wird sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens verantworten müssen. Das Tier wurde am Abend durch die Kameraden der Feuerwehr gesichert. Der Hund kommt nun in einem Tierheim unter.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

