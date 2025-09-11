Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Leinefelde (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei im Eichsfeld seit Mittwochabend. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es im Bereich des Bahnhofsvorplatzes am Conrad-Hentrich-Platz gegen 22.30 zwischen den zwei Geschädigten und einer bislang unbekannten Personengruppe zunächst zu einem Wortwechsel, welcher in einer Auseinandersetzung mündete. Infolge der körperlichen Auseinandersetzung wurden die beiden Geschädigten durch die unbekannten männlichen Personen leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Täter flüchteten nach der Tat.

Die Unbekannten sollen schwarz gekleidet und zwischen 18 und 24 Jahre alt gewesen sein. Einer der Tatverdächtigen soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein.

Wer hat die Tat bemerkt oder kann Angaben zu der bislang unbekannten Personengruppe machen?

Die Polizei in Heiligenstadt bittet unter der Tel. 0361/574367100 um Zeugenhinweise.

Aktenzeichen: 0237343

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell