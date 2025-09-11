Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall verletzt
Mühlhausen (ots)
Am Donnerstagmorgen befuhr ein Radfahrer den Kreisverkehr aus Richtung Pfortenstraße. Als eine Autofahrerin aus Richtung An der Burg in den Kreisverkehr einfuhr, kam es zur Kollision mit dem im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer. Der Radfahrer stürzte und kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
