Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250827.3 Plön: Ermittlungen nach Tod durch umgestürzten Baum

Plön (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft führen derzeit ein Todesermittlungsverfahren, nachdem in der Nacht von Montag auf Dienstag in einem Plöner Zeltlager ein umgestürzter Baum eine 25 Jahre Frau traf, die daraufhin verstarb.

Das tragische Unglück ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag. Gegen 03 Uhr stürzte die Eiche auf ein Zelt, in dem mehrere Betreuerinnen und Betreuer eines Zeltlagers am Behler See schliefen. Eine 25 Jahre alte Frau aus Kiel verstarb noch vor Ort. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen.

Die Plöner Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Kiel leiteten ein Todesermittlungsverfahren ein. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter beauftragt, der ermitteln soll, aus welchem Grund der Baum umstürzte. Das Ergebnis liegt noch nicht vor.

Im Zeltlager hielten sich neben den Betreuerinnen und Betreuern etwa 60-80 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren auf. Sie dürften zum Zeitpunkt des Unglücks geschlafen haben. Allen wurden noch in der Nacht Betreuungsangebote gemacht. Das Zeltlager endete, unabhängig von dem Unglück, am Dienstag.

Detailliertere Angaben werden zum jetzigen Zeitpunkt, auch aus Rücksichtnahme auf Angehörige und Betroffene, nicht gemacht.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

