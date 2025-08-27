PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250827.2 Schwentinental: Vermisstenfahndung nach 85-Jähriger eingestellt (Folgemeldung zu 250827.1)

Schwentinental (ots)

Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Vermisstenfahndung nach einer 85-Jährigen aus Schwentinental kam die Nachricht, dass diese in Kiel angetroffen wurde. Die Fahndung ist demnach eingestellt. Eine Straftat steht nicht in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

