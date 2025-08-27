Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250827.2 Schwentinental: Vermisstenfahndung nach 85-Jähriger eingestellt (Folgemeldung zu 250827.1)

Schwentinental (ots)

Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Vermisstenfahndung nach einer 85-Jährigen aus Schwentinental kam die Nachricht, dass diese in Kiel angetroffen wurde. Die Fahndung ist demnach eingestellt. Eine Straftat steht nicht in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Matthias Arends

