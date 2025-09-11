Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ringleben (ots)

Die Fahrerin eines Kleinkraftrades befuhr am Donnerstag, kurz vor 8 Uhr, die Landstraße 1172 aus Richtung Schönfeld in Fahrtrichtung Ringleben, als sie von einem derzeit noch unbekannten Autofahrer überholt wurde. Aufgrund von entgegenkommendem Verkehr konnte der unbekannte Pkw-Fahrer das Überholmanöver nicht vollenden. Die Simson-Fahrerin wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge von der Fahrbahn abgedrängt, worauf sie nach rechts von der Straße abkam. Sie wurde bei dem Unfall verletzt. Der unbekannte Autofahrer, der die Simson-Fahrerin überholt hatte, setzte seine Fahrt pflichtwidrig in Richtung Ringleben fort.

Bei dem Auto könnte es sich den bisherigen Ermittlungen zufolge um einen schwarzen Audi gehandelt haben.

Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0237595

