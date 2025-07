POL-LB: Aidlingen: Unfallflucht - 5.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18.000 Euro verursachte ein 66 Jahre alter Mann am Dienstag (22.07.2025), gegen 23.25 Uhr in der Bolzstaße in Kornwestheim. Ein Zeuge konnte den Mann dabei beobachten, wie er zunächst den Lack eines VW und anschließend den eines Mercedes zerkratzte. Der Zeuge sprach den 66-Jährigen an und hielt ihn bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten ...

