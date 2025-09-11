Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person - Wo ist Ines J.?

Mühlhausen (ots)

Die seit 16. August vermisste Ines J. ist wieder da. Sie konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und die Unterstützung der Medienvertreter.

Es wird darum gebeten, die Bildnisse und den Namen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell