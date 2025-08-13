PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Reifen an vier Autos zerstochen +++ Betrunken und berauscht am Steuer erwischt Hohen Schaden verursacht und geflüchtet +++

1. Reifen an vier Autos zerstochen,

Hadamar-Niederweyer, Kirchstraße, Dienstag, 12.08.2025, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 13.08.2025, 02:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in Niederweyer die Reifen von vier Fahrzeugen plattgestochen. Der oder die Täter begaben sich im Schutze der Dunkelheit in die Kirchstraße und machten sich mit einem unbekannten Stechwerkzeug an den Reifen der dort abgestellten Kraftwagen zu schaffen. So zerstachen sie die Reifen an zwei Klein-Lkw (MAN und Mercedes) und zwei Pkw (Opel und Mercedes). Anschließend entkamen die Täter unerkannt und hinterließen einen Schaden in Höhe von circa 1.800 EUR sowie nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge. Die Ermittler der Polizeistation Limburg erbitten Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

2. Betrunken und berauscht am Steuer erwischt, Runkel, Borngasse, Mittwoch, 13.08.2025, 02:00 Uhr

(wie) Die Limburger Polizei hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen betrunkenen und berauschten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Einer Streife fiel gegen 02:00 Uhr in der Borngasse ein schwarzer Smart auf, der in Schlangenlinien unterwegs war. Nachdem der Fahrer zudem mehrfach die Mittellinie überfuhr und wechselnd zu schnell oder plötzlich zu langsam fuhr, stoppten die Beamten den Smart und kontrollierten die Person am Steuer. Da der 50-Jährige ganz offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand, nahmen die Beamten ihn fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als ein Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt, Auto fahren darf er nicht mehr. Der 50-Jährige muss sich nun im Strafverfahren verantworten.

3. Hohen Schaden verursacht und geflüchtet, Limburg, Weidestraße, Dienstag, 12.08.2025, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat in Limburg ein geparktes Fahrzeug erheblich beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflohen. Gegen 16:00 Uhr hatte ein Mann seinen schwarzen Ford S-MAX in der Weidestraße auf Höhe der Hausnummer 11 abgestellt. Als er zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter beim Vorbeifahren in Richtung Elzer Straße seitlich gegen den Ford gefahren und dann einfach geflohen war. Der Täter hinterließ einen Schaden in Höhe von circa 8.000 EUR. Die Polizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

