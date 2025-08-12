PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Geschlagen und mit Pfefferspray verletzt +++ Hütte aufgebrochen und Fahrrad entwendet +++ Polizei erwischt Raser +++ Täter direkt nach Diebstahl auf Autobahnraststätte gestellt +++

1. Geschlagen und mit Pfefferspray verletzt, Limburg, Westerwaldstraße, Montag, 11.08.2025, 21:52 Uhr

(wie) Am späten Montagabend ist in Limburg ein Mann von zwei anderen angegriffen, geschlagen und mit Pfefferspray verletzt worden. Der 19-Jährige war zu Fuß auf einem Parkplatz an der Westerwaldstraße unterwegs, als er unter einer Brücke von zwei jungen Männern angegriffen wurde. Die Täter sollen mit den Fäusten zugeschlagen und mit Pfefferspray gesprüht haben. Hierbei wurde der 19-Jährige verletzt und seine Kopfhörer beschädigt. Die Tat soll von einer Frau gefilmt worden sein. Ein Unbeteiligter verständigte den Rettungsdienst. Der Verletzte begab sich anschließend zur Polizei und erstattete Anzeige. Die Ermittler der Polizeistation Limburg suchen nun Zeugen des Vorfalls und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Hütte aufgebrochen und Fahrrad entwendet, Hadamar, Birkenweg, Sonntag, 10.08.2025, 17:30 Uhr bis Montag, 11.08.2025, 07:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in Hadamar eine Gartenhütte aufgebrochen und ein Fahrrad daraus entwendet worden. Unbekannte hatten sich unbemerkt auf das Grundstück eines Einfamilienhauses im Birkenweg am Ortsrand von Niederhadamar begeben. Dort gelangten sie in die Gartenhütte und durchwühlten den Inhalt. Anschließend verließen sie das Grundstück wieder mit einem Herrenrad der Marke VSF im Wert über 1.000 EUR als Diebesgut. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. In Hotel eingestiegen,

Weilburg, Hainallee, Montag, 11.08.2025, 01:20 Uhr bis 02:30 Uhr

(wie) In Weilburg ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Hotel eingestiegen. Der Unbekannte hatte gegen 01:20 Uhr eine Schiebetür des Hotels in der Hainallee gewaltsam geöffnet und gelangte so in den Bereich der Rezeption. Dort durchsuchte er die verschiedenen Behältnisse und entwendete einen Autoschlüssel. Mit diesem als Beute verschwand der Einbrecher zu Fuß vom Tatort. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

4. Polizei erwischt Raser,

Hadamar, Bundesstraße 54, Montag, 11.08.2025, 08:55 Uhr bis 10:35 Uhr

(wie) Bei Hadamar hat die Polizei am Montagmorgen einen Raser erwischt. Die Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes hatten an der B 54 in Höhe des Froschparkplatzes ihr Messgerät aufgebaut und dort die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit überwacht. Von den 618 erfassten Fahrzeugen waren 27 zu schnell unterwegs, weshalb Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurden. Bei sechs Fahrern war die Geschwindigkeit so weit überschritten, dass es zu Punkteeinträgen beim KBA in Flensburg kommen wird. Ein Fahrer übertrieb es extrem mit der Geschwindigkeit und wurde mit 174 km/h bei erlaubten 100 km/h geblitzt. Er wird sich nun auf ein mehrmonatiges Fahrverbot einstellen müssen. Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen. Daher wird die Polizei auch weiter die gefahrenen Geschwindigkeiten im Landkreis überwachen.

Autobahnpolizei

1. Täter direkt nach Diebstahl auf Autobahnraststätte gestellt, Bad Camberg, Bundesautobahn 3, T+R Bad Camberg-West Dienstag, 12.08.2025, 01:50 Uhr

(wie) An der BAB 3 bei Bad Camberg konnte die Polizei einen Ladendieb direkt nach seiner Tat stellen. Der 41-Jährige hatte das Tankstellengebäude der Rastanlage Bad Camberg-West gegen 01:50 Uhr betreten. Dort entwendete er mehrere Flaschen Bier und verließ das Gebäude wieder. Bei der Tat war er allerdings beobachtet worden. Der Tankwart folgte dem Mann nach draußen, wo er auf eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife traf. Die Beamten konnten den Täter daraufhin an einem Auto in der Nähe kontrollieren und das Diebesgut sicherstellen. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten und durfte seine Fahrt erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung für das Strafverfahren fortsetzen.

