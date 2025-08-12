PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 17-Jährigen

Limburg (ots)

Bad Camberg,

Dienstag, 12.08.2025

(am) Die am Freitag, 08.08.2025 um 13:20 Uhr veröffentlichte Fahndung nach einer 17-Jährigen wird hiermit zurückgenommen. Sie wurde wohlbehalten angetroffen.

Es wird gebeten, die zur Verfügung gestellten Lichtbilder nicht länger zu verwenden und etwaige Presseartikel nicht weiter zur Verfügung zu stellen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell