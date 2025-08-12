PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
POL-LM: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 17-Jährigen
Limburg (ots)
Bad Camberg,
Dienstag, 12.08.2025
(am) Die am Freitag, 08.08.2025 um 13:20 Uhr veröffentlichte Fahndung nach einer 17-Jährigen wird hiermit zurückgenommen. Sie wurde wohlbehalten angetroffen.
Es wird gebeten, die zur Verfügung gestellten Lichtbilder nicht länger zu verwenden und etwaige Presseartikel nicht weiter zur Verfügung zu stellen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell