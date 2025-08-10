PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Gegenstände aus Fahrzeug gestohlen +++ Taschendieb erfolgreich +++ Radfahrer kollidiert mit Pkw +++ hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall +++ Motorradfahrer stürzt im Kurvenbereich +++

Limburg (ots)

1.Diebstahl aus PKW

Löhnberg, Wetzlarer Straße, Samstag, 09.08.2025, 13:20 Uhr

Am Samstag kam es zur Mittagszeit zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Fahrzeug.

Diebe nutzten die Abwesenheit des Besitzers aus und öffneten zur Mittagszeit das Fahrzeug im Innenhof auf bisher unbekannte Art und Weise. Nachdem das Fahrzeug durchsucht wurde, flüchteten sie mit der Beute. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

2.Taschendieb erfolgreich

Limburg, Neumarkt, Samstag, 09.08.2025, 13:45 Uhr bis Samstag, 09.08.2025, 15:20 Uhr

Ein Taschendieb schlug am Samstagnachmittag in der Limburger Innenstadt zu.

In der Zeit von 13:45 Uhr bis 15:20 Uhr griff der bislang unbekannte Dieb auf dem Neumarkt in den Rucksack der Geschädigten und entwendete das Portemonnaie. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3.Radfahrer kollidiert mit Pkw

Elz, Rathausstraße, Samstag, 09.08.2025, 20:15 Uhr

In Elz kollidierte am Samstagabend ein Radfahrer mit einem Pkw und wurde dabei leicht verletzt. Gegen 20:15 Uhr fuhr der 15-jährige Radfahrer auf der Rathausstraße. Der dahinterfahrende Pkw-Fahrer beabsichtigte den Radfahrer zu überholen. Während des Überholvorgangs scherte der Radfahrer aus und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht am Knie. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

4.hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Mengerskirchen, Hauptstraße, Samstag, 09.08.2025, 18:50 Uhr

Ein Fahrzeug kollidiert mit einem Zaun und einem Schild im Baustellenbereich und verursacht hohen Sachschaden.

Am Samstagabend fuhr ein 72-jähriger mit seinem Fahrzeug in Mengerskirchen aus bislang noch ungeklärter Ursache gegen einen Zaun und ein Umleitungsschild im Baustellenbereich der Hauptstraße. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht und kam ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000,00 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471 / 9386-0 zu melden.

5.Motorradfahrer stürzt im Kurvenbereich Mengerskirchen, L3281, Sonntag, 10.08.2025, 00:51 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es bei einem Motorradfahrer zwischen Mengerskirchen und Winkels zu einem Sturz im Kurvenbereich.

Drei Motorradfahrer waren in der Nacht gemeinsam auf der L3281 von Mengerskirchen nach Winkels unterwegs. In einer Linkskurve verlor ein 17-jähriger Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich der Motorradfahrer leicht und kam ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 400,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell