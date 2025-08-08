PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Feuer in Asylbewerberunterkunft

Limburg (ots)

Hadamar-Oberweyer, Auf den Sechsmorgen,

07.08.2025, 14:55 Uhr

(am) Am Donnerstagnachmittag kam es in Hadamar-Oberweyer zu einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 14:55 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über ein Feuer in der Unterkunft in der Straße "Auf den Sechsmorgen" informiert. Die Feuerwehr konnte den Brand in den vier Wohncontainern löschen, diese sind nicht mehr bewohnbar. Die Bewohnerinnen und Bewohner kamen in einer anderen Unterkunft im Landkreis unter. Eine Person wurde durch den Rauch leicht verletzt. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese haben erste Hinweise bestätigt, dass das Feuer innerhalb des Gebäudes entstanden ist. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Ersten Schätzungen zufolge ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro entstanden.

