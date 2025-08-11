PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mann greift Frau mit Stein an +++ Eisautomat aufgebrochen +++ Jugendliche zünden Hecke an

Limburg (ots)

1. Mann greift Frau mit Stein an,

Limburg, Frankfurter Straße,

Samstag, 09.08.2025, 22:20 Uhr

(am) Am Samstagabend kam es in der Frankfurter Straße in Limburg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und einer Gruppe junger Frauen im Alter von 14 bis 23 Jahren. Gegen 22:20 Uhr saßen die Freundinnen an einer Bahnanlage, als sich der Unbekannte dazu setzte, eine Frau aus der Gruppe anpöbelte und bedrängte. Als die 23-Jährige sich gegen ihren Angreifer wehrte, nahm dieser einen Stein aus dem Gleisbett und verletzte sie damit am Kopf. Die anderen Frauen kamen ihrer Freundin zur Hilfe und griffen den Täter an. Dieser fiel ins Gleisbett und wurde verletzt. Die Frauen hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Sowohl die Frau, als auch ihr Angreifer wurden im Krankenhaus behandelt. Letzterer kam zunächst nach Limburg in das Polizeigewahrsam und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Eisautomat aufgebrochen,

Limburg, Am Fleckenberg,

Sonntag, 10.08.2025, 05:50 Uhr

(am) Am frühen Sonntagmorgen brach ein unbekannter Täter einen Eisautomaten in der Straße "Am Fleckenberg" in Limburg auf und entwendete das darin befundene Bargeld. Gegen 05:50 Uhr näherte sich ein Mann dem Eisautomaten mit einer roten Brechstange und brach diesen auf. Aus diesem entnahm der Täter eine unbekannte Menge an Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter war etwa 20 Jahre alt, hatte eine große schlanke Statur und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer hellgrauen Hose, hellgrauen Schuhen und neongrünen Handschuhen bekleidet. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Jugendliche zünden Hecke an,

Limburg, Graupfortstraße,

Sonntag, 10.08.2025, 19:45 Uhr

(am) Sonntagabend zündeten drei Jugendliche einen Busch an einer Schule in der Graupfortstraße in Limburg an. Gegen 19:45 Uhr beobachtete ein Zeuge die Drei, wie sie sich an der Hecke der dortigen Schule aufhielten. Als diese Feuer fing, flüchteten die drei Jungs in unbekannte Richtung. Alle drei hatten schwarze Haare und einer trug ein blaues T-Shirt. An der Begrünung der Schule entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen können Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 bei der Polizei in Limburg mitteilen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell