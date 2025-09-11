Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Größerer Polizeieinsatz

Roßleben (ots)

Seit Donnerstagmittag kam es in einer im Norden der Ortslage Roßleben gelegenen Wohnsiedlung im Kyffhäuserkreis zu einem umfangreichen Einsatz der Polizei. Aufgrund vorliegender Hinweise war eine mögliche Eigengefährdung eines Bewohners eines Mehrfamilienhauses nicht auszuschließen.

Zur Verhinderung möglicher Gefahren für unbeteiligte Dritte erfolgte durch die Polizei die Sperrung der Zufahrtsstraßen zum Wohngebiet. In dem betroffenen Wohnhaus kam es vorsorglich zu einer teilweisen Evakuierung. Einer der vier evakuierten Bewohner stürzte im Rahmen der Evakuierungsmaßnahmen und zog sich leichte Verletzungen zu, die medizinisch versorgt wurden.

Der Betroffene konnte gegen 14.30 Uhr in einer Wohnung angetroffen werden, in welcher er sich allein befand. Er wurde einer fachmedizinischen Betreuung zugeführt. Im Einsatz waren auch Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes.

