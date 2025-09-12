Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Büroräume von Einbrecher heimgesucht

Artern (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 6.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Büroräume eines Seniorenheims in der Einbecker Straße ein. Der oder die Unbekannten erbeuteten nichts, verursachten jedoch einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeibeamten nahmen die Ermittlungen auf. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0238317

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell