Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Autos kollidiert
Mühlhausen (ots)
Für eine kurzzeitige Straßensperrung sorgte am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall. Ein Autofahrer befuhr kurz vor 16 Uhr die Thälmannstraße in Richtung Thomas-Müntzer-Straße in der Absicht, diese geradeaus zu queren. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher die Thomas-Müntzer-Straße in Richtung Kiliansgraben befuhr. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell