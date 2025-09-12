PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos kollidiert

Mühlhausen (ots)

Für eine kurzzeitige Straßensperrung sorgte am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall. Ein Autofahrer befuhr kurz vor 16 Uhr die Thälmannstraße in Richtung Thomas-Müntzer-Straße in der Absicht, diese geradeaus zu queren. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher die Thomas-Müntzer-Straße in Richtung Kiliansgraben befuhr. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

