Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Korrekturmeldung zum Beitrag vom 11.09.2025: Polizei sucht Zeugen nach Kollision im Kreuzungsbereich

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 29. August, gegen 15.50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Freiherr-vom-Stein-Straße/Bochumer Straße zur Kollision zweier Pkw. Ein Autofahrer befuhr mit seinem Mitsubishi die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Uferstraße. Die Autofahrerin war mit einem Opel von der Bochumer Straße kommend in Richtung Oskar-Cohn-Straße unterwegs, als es zur Kollision mit dem Mitsubishi kam. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen soll nun geklärt werden, welcher der beiden Unfallbeteiligten an der Ampel ein grünes Lichtsignal hatte.

Die Polizei sucht daher nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Gibt es Zeugen zum Unfall, die Angaben über die Ampelschaltung machen können?

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0225728

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

