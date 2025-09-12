PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision im Gegenverkehr

Wiesenfeld (ots)

Im Eichsfeld befuhr ein Autofahrer am Freitagmorgen, gegen 7.20 Uhr, die Landstraße 1003 aus Richtung Rüstungen kommend in Richtung Wiesenfeld, als er mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und in der weiteren Folge mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Personen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

